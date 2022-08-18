МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг незначительно растут, рынки оценивают данные протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 33 986 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 13 496,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 279,75 пункта.

В среду Федрезерв опубликовал протокол июльского заседания. В документе регулятор отметил целесообразность сохранения ставки на высоком уровне из-за высокой инфляции, при этом другая часть участников заседания указала на возможность замедления темпов повышения ставок в будущем.

"Само собой можно ожидать, что повышение ставок продолжится в краткосрочной перспективе", — приводит портал MarketWatch мнение старшего экономиста Comerica Bank Билла Адамса (Bill Adams).

По данным CME Group, 61,5% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3% годовых. Остальные 38,5% экспертов закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов, как было по итогам заседаний в июне и июле — до 3-3,25%. Ставка была повышена в текущем году уже четыре раза.