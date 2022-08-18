Американские фьючерсы на фондовые индексы слабо растут после выхода протокола ФРС США
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг незначительно растут, рынки оценивают данные протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 33 986 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 13 496,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4 279,75 пункта.
В среду Федрезерв опубликовал протокол июльского заседания. В документе регулятор отметил целесообразность сохранения ставки на высоком уровне из-за высокой инфляции, при этом другая часть участников заседания указала на возможность замедления темпов повышения ставок в будущем.
"Само собой можно ожидать, что повышение ставок продолжится в краткосрочной перспективе", — приводит портал MarketWatch мнение старшего экономиста Comerica Bank Билла Адамса (Bill Adams).
По данным CME Group, 61,5% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3% годовых. Остальные 38,5% экспертов закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов, как было по итогам заседаний в июне и июле — до 3-3,25%. Ставка была повышена в текущем году уже четыре раза.
https://1prime.ru/Financial_market/20220818/837823720.html