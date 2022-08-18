МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей — на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск падал на 1,76 рубля, до 58,99 рубля, евро — на 1,98 рубля, до 59,69 рубля.