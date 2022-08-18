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https://1prime.ru/Financial_market/20220818/837824386.html
Курс доллара упал ниже 59 рублей на Московской бирже
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. Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей — на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 18.08.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, московская биржа, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль днем в четверг наращивает темпы роста: доллар уже торгуется дешевле 59 рублей — на минимуме с 26 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск падал на 1,76 рубля, до 58,99 рубля, евро — на 1,98 рубля, до 59,69 рубля.