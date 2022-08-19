МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В пятницу доллар США укрепился против других основных валют до максимума за месяц на продолжающихся заявлениях руководителей ФРС о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, сообщило агентство Рейтер. Новые сигналы о динамике денежно-кредитной политики могут прозвучать и на запланированном на следующую неделю симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,14% выше уровня закрытия четверга, на 107,63, ранее достигнув максимума с 18 июля 107,72. Возможно, он завершит эту неделю с ростом на 1,86% — самым сильным более чем за два месяца.

Пара доллар США/японская иена выросла до максимума с 28 июля 136,38 и готовится к самому сильному недельному росту с 10 июня (на 1,99%).

Пара евро/доллар США опустилась до минимума с 15 июля 1,0070, а пара британский фунт/доллар США — до минимума с 21 июля 1,1895.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что склоняется к третьему подряд повышению ключевой ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в сентябре, а его коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что повышение на 50 или 75 пунктов было бы "разумным". Доллар укрепляется на данных рынка труда США

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что она и ее коллеги не остановят ужесточения политики, пока не будут "полностью убеждены" в замедлении чрезмерно высокой инфляции.

Доллар "лихо вырос", после того как руководители ФРС "в один голос дали понять, что центральный банк продолжит повышать ставки", хотя по поводу размеров повышения их мнения расходятся, сказал главный валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.

"Трудно объяснить ослабление евро конкретными новостями, но его дальнейшее снижение на перспективах мировой экономики совершенно очевидно", — добавил он.

Вероятно, пара евро/доллар закончит неделю со снижением на 1,73%, и это будет самое глубокое недельное снижение с 8 июля. Пару британский фунт/доллар США по итогам недели ожидает самое существенное ослабление с 6 мая (на 1,85%).