МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно снижается, при этом акции компании "Фосагро" значительно дорожают на отчетности и новостях о дивидендах, следует из данных торговой площадки. Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск теряет 0,4%, достигая 2186 пунктов, индекс РТС опускается на 0,45%, до 1157 пунктов.

Акции "Фосагро" (+5%, 8278 рубля) дорожают на новостях. Совет директоров этого одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам прошлого года и первого полугодия года текущего из расчета 780 рублей на обыкновенную акцию.

Кроме того, чистая прибыль компании по МСФО за прошлое полугодие подскочила в 2,7 раза — до 129 миллиардов рублей.