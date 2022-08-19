МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу снижаются примерно на 0,5% к расчетной цене накануне, но пока остаются выше 2500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Китайцы разводят руками: что потеряла Европа вместе с российским газом

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, у отметки 2470,2 доллара (-1,9%). По состоянию на 9.46 мск цены снижаются на 0,5%, составляют 2503,9 доллара. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2516,9 доллара.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры для его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им. Ключевым же драйвером роста цен, по мнению аналитиков, остаются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. СМИ: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам агентства, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров с 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. А с 1 по 19 августа средняя стоимость газа почти достигла 2200 долларов, что на 22% выше июльских котировок, и на 86% больше, чем в первом месяце лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.