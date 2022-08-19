МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минфин 20 сентября планирует провести аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда России, сообщается на сайте министерства. Роснедра проведут аукцион на участок углеводородов в Иркутской области

"Министерство финансов РФ… в 11 часов 00 минут 20 сентября 2022 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России. Продавцом изумрудов… выступает… Гохран России", — говорится в сообщении.

Изумруды реализуются на аукционе лотами. Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, подавшие заявки, соответствующие требованиям. При этом участникам необходимо внести задаток в размере 1 000 рублей (без НДС). Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона.

Срок окончания подачи заявок на участие — 17 часов 00 минут 5 сентября текущего года. Для участников аукциона, получивших от продавца уведомление о допуске к участию, просмотры лотов изумрудов будут проводиться с 29 августа по 19 сентября по рабочим дням. При этом они допускаются на просмотры лотов изумрудов на основании письменной заявки.

Отмечается также, что организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты окончания подачи заявок.