МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в основном в минусе, внимание рынков по-прежнему смещено на США, и они продолжают оценивать дальнейшие меры Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Московской биржи выросла на 19% во втором квартале

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,59%, до 3 258,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2 207,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,05%, до 19 773,03 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,61%, до 2 492,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,02%, до 7 114,5 пункта; японский Nikkei 225 сократился на 0,04%, до 28 930,33 пункта.

Опубликованный протокол июльского заседания ФРС показал, что Федрезерв готов к сохранению учётной ставки на высоком уровне из-за рекордной инфляции, такие сигналы усилили ожидания замедления экономического роста в США и мире.

"Рынки какое-то время будут оставаться нестабильными. Скорее всего, акции не смогут найти единого направления до конца лета, поскольку Уолл-стрит по-прежнему не уверен по поводу того, насколько агрессивным будет Федрезерв в сентябре", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).