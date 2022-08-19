МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, рынки продолжают оценивать перспективы экономики в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 15.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,72%, до 33 738 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 13 378,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 4 247,25 пункта.

Рынки по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг экономики, опасаясь рецессии. Ранее на неделе был опубликован протокол июльского заседания Федрезерва. В документе регулятор указал на целесообразность сохранения высоких ставок на фоне высокой инфляции, что усилило обеспокоенность по поводу возможной рецессии.

В то же время, как указывают аналитики, инвесторы ждут новые рыночные факторы после окончания пика сезона корпоративной отчетности и перед сентябрьским заседанием ФРС.

"После недельного ралли рынок ищет следующий катализатор, особенно к окончанию сезона отчетности, когда до следующего заседания Федрезерва все еще остается примерно месяц",- приводит портал MarketWatch слова старшего инвестиционного менеджера Bay Street Capital Holdings Уильяма Хьюстона (William Huston). Инвесторы теперь ожидают экономическую конференцию в Джексон-Хоуле, где главы центробанков смогут обсудить планы по изменению монетарной политики на ближайшие месяцы, отметил эксперт.