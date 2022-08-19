МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" уведомил Райффайзенбанк о необходимости проведения автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) в акции, говорится в сообщении компании. "Эн+ Груп" уведомила банк об автоматической конвертации расписок в акции

"ПAO "Новатэк"… сообщает, что… компания направила депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (АО "Райффайзенбанк"), уведомление о необходимости осуществления автоматической конвертации депозитарных расписок. Процедура автоматической конвертации предусмотрена только для тех расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях", — сообщает компания.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы. Именно такое разрешение правительственная комиссия выдавала "Новатэку" в мае.