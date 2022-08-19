Мосбиржа введет программу поддержки инфраструктуры клиентов в 2023 году
Московская биржа планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов в 2023 году
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Московская биржа в 2023 году планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов, в частности обсуждается механизм возврата им торговой площадкой части платежей, следует из сообщения биржи и ее комментария РИА Новости.
"В 2023 году биржа планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов. Часть дополнительных средств, полученных от изменения тарифов на технологические сервисы, будет реинвестирована в развитие инфраструктуры участников торгов, что обеспечит долгосрочное развитие рынка, повысит его технологичность и эффективность", — говорится в сообщении.
"На текущий момент обсуждаем с клиентами механизм возврата части платежей при условии сохранения участниками торгов действующей инфраструктуры в части количества точек доступа, терминалов, каналов связи и прочего. Детали программы будут раскрыты позднее", — рассказали агентству в пресс-службе Мосбиржи.