МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Московская биржа в 2023 году планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов, в частности обсуждается механизм возврата им торговой площадкой части платежей, следует из сообщения биржи и ее комментария РИА Новости. Комиссионные доходы рынка облигаций Мосбиржи упали во втором квартале

"В 2023 году биржа планирует ввести программу поддержки инфраструктуры клиентов. Часть дополнительных средств, полученных от изменения тарифов на технологические сервисы, будет реинвестирована в развитие инфраструктуры участников торгов, что обеспечит долгосрочное развитие рынка, повысит его технологичность и эффективность", — говорится в сообщении.

"На текущий момент обсуждаем с клиентами механизм возврата части платежей при условии сохранения участниками торгов действующей инфраструктуры в части количества точек доступа, терминалов, каналов связи и прочего. Детали программы будут раскрыты позднее", — рассказали агентству в пресс-службе Мосбиржи.