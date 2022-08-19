МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на трое суток

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС упадут на следующей неделе на 2,97%, до 2130 пунктов и на 4,23%, до 1121 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 30 центов, до 97,4 доллара за баррель, курс евро на форексе – в пределах 0,5 цента, до 1,008 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 20 копеек, до 59,3 рубля, евро — также на 20 копеек, до 59,8 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" полагает, что консолидация рынка нефти пока не столь продолжительная, чтобы выйти из медвежьего тренда. Но устойчивость котировок внушает надежду на то, что в ближайшем будущем давление уменьшится, добавил эксперт.

"Несмотря на ястребиные заявления представителей ЕЦБ и, напротив, обнаружившиеся в стенограмме недавнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США опасения относительно чрезмерного повышения ставки, доллар вновь штурмует уровень паритета. Похоже, инвесторы предполагают, что платежный баланс еврозоны из-за дорожающих энергоносителей в ближайшие месяцы окажется отрицательным", — поясняет Вайсберг.

На предстоящей неделе из значимой статистики Владимир Соловьев из Промсвязьбанка советует выделить данные по заказам на товары длительного пользования в США, а также индекс личных потребительских расходов в США. "В целом сезон отчетностей в США подходит к концу, и вновь на первый план у инвесторов могут выйти опасения относительно замедления экономического роста. Это может привести к приостановке текущего растущего тренда рынков и к активизации продаж", — отмечает эксперт.

"Динамика мировых рынков на следующей неделе во многом может определяться новостями с экономического симпозиума ФРС США в Jackson Hole. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Сигналы о дальнейших перспективах ужесточения ДКП на следующей неделе даст и публикация августовских индексов деловой активности S&P Global в ряде развитых стран", — замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

"Составляющие индексов дадут рынку оперативную информацию о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. В целом большая часть предстоящей недели на мировом рынке может пройти относительно спокойно, но выступления представителей ФРС в Jackson Hole могут заметно снизить спрос на рисковые активы под конец недели", — добавляет он.

Владимир Евстифеев из банка "Санкт-Петербург" считает, что настроения на мировых рынках вновь ухудшаются по мере возобновления опасений относительно глобальной инфляции и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики основными центробанками. Евстифеев уточняет, что протоколы с прошлого заседания ФРС указали на сохранение обеспокоенности Федрезерва динамикой инфляции, что ставит приоритетом борьбу с ростом цен.

Отдельные представители ФРС, обращает внимание эксперт, также продолжают говорить о необходимости повышения базовой процентной ставки в сентябре еще на 75 базисных пунктов, несмотря на снижение годовых темпов инфляции в США в июле,

"В Великобритании рост потребительских цен превысил 10% в годовом выражении, что также добавляет рисков избыточно сильного ужесточения монетарной политики по резервным валютам, что может спровоцировать рецессию глобальной экономики. Большинство основных фондовых индексов находится не так далеко от максимумов, установленных в начале года. При этом перспектива ухудшения условий на финансовых рынках диссонирует с повышением стоимости акций, особенно это касается компаний из циклических секторов экономики", — прогнозирует эксперт. Рубль на излете лета подскочил на максимумы за месяц

РУБЛЬ ОТЫГРАЕТ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

Главным фактором для динамики рубля на предстоящей неделе останется налоговый период, считает Григорьев.

"На фоне продажи валюты компаниями-экспортерами для уплаты налогов курс в первой половине недели может уйти к 58 рублям за доллар. Тем не менее под конец недели в связи с завершением основных платежей рубль, вероятно, будет относительно более слабым. В результате курс может закончить неделю в районе 58,75-60,5 рубля за доллар в отсутствие принципиально важных для рубля новостей", — оценивает он.

Рубль в начале недели имеет шансы на укрепление, но к концовке может ослабнуть, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Компании будут выплачивать налоги, что традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность. Однако уже 25-26 августа может начаться обратное движение. В целом курс за неделю существенно не поменяется", — полагает он.

Курс доллара к завершению следующей недели, скорее всего, вернется к уровню 60 рублей, оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Мосбиржа введет программу поддержки инфраструктуры клиентов в 2023 году

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В российских акциях череда редких квартальных отчетов рисует разнонаправленную картину, что, вероятно, приведет к сохранению слабого медвежьего тренда", — делится мнением Вайсберг.

Соловьев не видит значимых триггеров в конце лета для выхода индекса Мосбиржи из диапазона 2000-2200 пунктов.

"Краткосрочно сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций. Сдерживать рост могут ценовая неуверенность в нефти и крепкий рубль. Также отметим традиционную для августа невысокую сезонную активность инвесторов и отсутствие выраженных идей и драйверов для сильных движений. Таким образом, мы ожидаем, что индекс Мосбиржи может на будущей неделе продолжить двигаться в боковом формате с границами 2050-2200 пунктов", — подчеркивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Ващенко подмечает, что торговая активность остается на пониженном уровне. Некоторые "голубые фишки" застыли в своих в боковых трендах, техническая картина не дает сигналов к действиям. С высокой вероятностью период затишья продлится до конца августа, пока частные инвесторы не вернутся из летних отпусков.

"Наиболее вероятна боковая динамика или снижение к отметке 2100 по индексу Мосбиржи. Коррекция может преобладать в акциях металлургии, лидерами роста могут стать бумаги потребительского сектора", — прогнозирует он. "Новатэк" уведомил Райффайзенбанк об автоматической конвертации расписок

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На предстоящей неделе мы ожидаем продолжение сезона налоговых выплат, что приведет к небольшому укреплению рубля и негативно скажется на акциях сырьевых компаний — нефтегазового сектора и металлургов. Мы не исключаем, что безыдейность акций "Газпрома" может вновь привести к снижению курсовой стоимости бумаг и обновлению локальных минимумов. В то же время отдельные компании могут показать рост", — обращает внимание Соловьев.

Здесь он выделяет те компании, которые опубликую финансовые результаты: "М.Видео", "Детский Мир" и "О'кей", поскольку потребительский спрос оставался сильным в отчетном периоде. Также неплохими могут оказаться и финансовые результаты группы Ozon, что приведет к спекулятивному росту ее бумаг, по мнению эксперта.

Ващенко на предстоящей неделе обращает внимание на Ozon, Segezha Group, группу "Белуга", "Детский Мир", TCS, Okey Group, которые могут отчитаться за второй квартал. Из макростатистики: данные по промпроизводству за июль и индекс предпринимательской уверенности в США.

"В случае продолжения роста цены нефти можно ожидать повышение в бумагах нефтяных компаний. В остальном, на рынке сформировалось зыбкое равновесие, которое не предполагает резких движений в секторах. Преимущественно будет наблюдаться консолидация", — прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".