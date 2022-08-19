МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В пятницу цены на пшеницу в Чикаго восстанавливаются после падения в район 6-месячного минимума в четверг. Впрочем, ралли по-прежнему ограничено слабым экспортным спросом и ожиданиями роста экспорта из Причерноморья, отметили аналитики. Цены на нефть готовятся продемонстрировать недельное снижение

Кукуруза также дорожает, тогда как соя снижается в цене на прогнозах продолжения осадков в Среднем Западе. Влажная погода ослабляет опасения по поводу потенциальной засухи, неблагоприятной для созревания посевов, добавили трейдеры. Укрепление доллара также сдерживает ралли на CBOT, делая зерновые дороже для покупателей на экспортных рынках.

В 15.45 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 17 3/4 цента, до 7,66 3/4 доллара за бушель после падения в четверг до минимума с 3 февраля. Кукуруза прибавила в цене 7 1/2 цента, до 6,23 1/4 доллара. Соя подешевела на 5 центов, до 14,00 1/4 доллара.