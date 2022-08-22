МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в понедельник в ожидании большей определенности относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы в основном снизились на опасениях за экономику

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,57%, до 3276,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64% до 2222,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, до 19797 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,15%, до 2464,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 7046,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55%, до 28771,5 пункта.

По словам аналитиков Okasan Online Securities, которых цитирует агентство Франс Пресс, в ожидании экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет на этой неделе, инвесторы воздерживаются от "агрессивной погони за прибылью".

Трейдеры, в частности, ждут выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в рамках которого рассчитывают получить новые сведения о дальнейшем курсе политики американского центробанка.

Инвесторы в понедельник также обратили внимание на то, что Народный банк Китая понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до отметки 3,65% с 3,7%.