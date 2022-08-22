МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром опускается, сдерживают котировки укрепление доллара к иене, а также "ястребиные" сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. К концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года доллар

По состоянию на 7.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,1 доллара, или на 0,29%, до 1757,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,61% — до 18,953 доллара за унцию.

Курс доллара к иене растет примерно на 0,2%, его укрепление делает золото менее доступным при покупке в другой валюте. Между тем индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на прошлой неделе укрепился на 2,4%, поднявшись выше 108 пунктов.

Рынки в то же время ожидают сигналы от Федрезерва по ставке. Так, инвесторы ждут экономическую конференцию в Джексон-Хоуле на этой неделе, где выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Рынки надеются получить от председателя регулятора больше подсказок об экономических прогнозах и планах по монетарной политике.

По данным CME Group, аналитики ожидают примерно с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов — 54% и 46% экспертов соответственно — с текущего уровня в 2,25-2,5% годовых.