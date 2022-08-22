МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене растет в понедельник утром на "ястребиных" ожиданиях по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. К концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года доллар

По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0039 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара, курс доллара к иене — до 137,18 иены со 136,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на символические 0,01%, до 108,16 пункта.

На этой неделе пройдет экономическая конференция в Джексон-Хоуле, трейдеры ожидают выступления глав мировых центробанков. По словам аналитиков, они, вероятно, подтвердят приверженность дальнейшему ужесточению монетарной политики с целью сдерживания инфляции. В частности, валютные трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

"Вполне вероятно, что главы центробанков, включая председателя Федрезерва Пауэлла, сохранят "ястребиный" подход для борьбы с инфляцией, пусть и с некоторой осторожностью, учитывая появляющиеся экономические риски", — цитирует агентство Блумберг главного экономиста AMP Capital Шейна Оливера (Shane Oliver).