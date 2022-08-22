МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Котировки цветных металлов в понедельник в ходе азиатской сессии росли, так как власти Китая продлили ограничения на потребление электроэнергии, что усилило опасения относительно перспектив предложения, сообщило агентство Reuters. При этом осуществляемые меры смягчения денежно-кредитной политики во второй по величине экономике мира укрепили надежды на восстановление спроса на цветные металлы. Юань падает к доллару до минимума на торгах понедельника

По состоянию на 05.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 0,2%, до 8093 долларов США за тонну, тогда как наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) выросли на 1,4%, до 63 090 юаней (9242,60 доллара) за тонну.

Власти китайской провинции Сычуань продлили ограничения на потребление электроэнергии компаниями производственного сектора до 25 августа, сообщает агентство Caixin. Такие меры приняты вследствие сокращения выработки энергии гидроэлектростанциями и роста спроса на электроэнергию со стороны домохозяйств в условиях длительного периода жаркой погоды.

В некоторых других провинциях страны, в том числе в провинциях Аньхой, Чжэцзян и Цзянсу, также наблюдаются перебои в электроснабжении, но пока что это не оказывает существенного влияния на темпы производства цветных металлов.