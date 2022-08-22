МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в понедельник перешел к символическому росту по индексу Мосбиржи после слабого снижения на старте, акции "Газпрома" реагируют нейтрально на сообщение пятницы о трехдневной паузе в подаче газа через "Северный поток", следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется на старте торгов понедельника

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск растет на 0,31%, до 2201,96 пункта, долларовый индекс РТС уменьшается на 0,32%, до 1166,84 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,15%.

Акции "Газпрома" в начале торгов были в небольшом минусе, затем перешли к умеренному росту и к текущему моменту повышаются на 0,32%.

Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов.

Аналитики оценили сообщения как нейтральное для биржевого рынка.