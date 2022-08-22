МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет примерно на 0,8% по индексу Мосбиржи при относительно большом объеме торгов, в лидерах – акции газовых компаний на фоне взлета цен на "голубое топливо", следует из данных Московской биржи. Эксперт спрогнозировал рекорд роста биржевых цен на газ в Европе осенью

Индекс Мосбиржи к 12.28 мск поднимался на 0,76% — до 2211,81 пункта, долларовый индекс РТС опускался на 0,6% — до 1163,53 пункта. Акции "Газпрома" росли на 1,09%, "Новатэка" — на 3,02%.

"Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". На этой новости газовые фьючерсы в Европе в понедельник впервые с начала марта подскочили в цене выше 3000 долларов за тысячу кубометров, котировки подскакивали почти на 20%.

Новости о временной остановке "Северного потока" вызывают у участников рынка беспокойство относительно объема трубопроводных поставок газа в сентябре, что уже привело к росту цен в Европе, отмечают аналитики инвестбанка "Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Необходимое условие для возобновления работы агрегата после 2 сентября — отсутствие каких-либо технических проблем, и в ожидании соответствующего подтверждения от "Газпрома" на рынке пока сохраняется неопределенность", — поясняют они. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

"На данный момент по газопроводу "Северный поток" поставляется 33 миллиона кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 10% всего импорта ЕС. Новость нам представляется позитивной в первую очередь для "Новатэка", который производит СПГ в стабильных объемах. "Газпром", который сейчас экспортирует в ЕС 117 миллионов кубометров в сутки, продолжит получать значительную выручку, несмотря на временную остановку "Северного потока", — комментируют аналитики.

"Торги понедельника явно проходят по неожиданному сценарию. Прежде всего, отметим довольно большие объемы торгов. К 12.28 мск объем сделок превысил 10,3 миллиарда рублей по бумагам, входящим в индекс Мосбиржи. Среди аутсайдеров всего четыре бумаги — Polymetal, "Полюс", МТС и "Фосагро". В отношении последней можно говорить о фиксации прибыли после пятничного взлета, а бумаги золотодобывающих компаний под давлением снижающихся котировок золота", — отмечает в свою очередь Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Относительно растущих акций можно говорить о спросе на бумаги газовых компаний на фоне рекордных цен на газ в Европе. Также заметен спрос на бумаги IT-компаний. Какой-то большой идеи на рынке нет, но мы ранее замечали, что конвертация расписок бумаг отечественных компаний не привела к каким-либо значимым распродажам. Соответственно, неоправданные негативные ожидания рынка конвертировались в рост оптимизма. Если акции уже не хотят падать, то текущие значения рынка можно считать относительно устойчивым дном", — добавляет он.