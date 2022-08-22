МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры ожидают выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на предстоящей конференции в Джексон-Хоуле, следует из данных торгов. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,84%, до 33 421 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 13 082,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,07%, до 4 186 пунктов.

На этой неделе пройдет экономическая конференция в Джексон-Хоуле, основное внимание будет приковано к выступлению председателя Федрезерва Пауэлла.

По словам аналитика Deutsche Bank Тима Весселя (Tim Wessel), которого цитирует агентство Market Watch, учитывая неопределенность экономического прогноза, выступление председателя ФРС станет ключевым событием, которое может изменить ожидания по дальнейшей политике регулятора.

Также, по его словам, важную роль будут играть данные по инфляции и безработице в США, которые будут опубликованы до сентябрьского заседания Федрезерва.