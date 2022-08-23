Фондовые биржи Азии в основном снижаются вслед за рынками США
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник, повторяя динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3283,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02% до 2228,75 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,63%, до 19534 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,88%, до 2440,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 6978 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,19%, до 28450,5 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что по итогам торгов понедельника американские фондовые индексы закрылись падением на 2-2,6%.
Участники торгов продолжают оценивать риски возникновения рецессии в период высокой инфляции и повышения ставок центробанков. Поэтому основное внимание инвесторов будет обращено на этой неделе на симпозиум в Джексон-Хоуле, где в том числе будет выступать председатель Федрезерва США Джером Пауэлл.
"Негативные настроения на Уолл-стрит проявляются также и в Азии, и несмотря на то, что вчерашнее понижение ставки по кредитам для первоклассных заемщиков в Китае может помочь немного смягчить потери, общий потенциал роста может по-прежнему быть ограниченным из-за возникающих рисков", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837855990.html