МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник, повторяя динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снизились на ожиданиях новостей ФРС США

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3283,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02% до 2228,75 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,63%, до 19534 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,88%, до 2440,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 6978 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,19%, до 28450,5 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что по итогам торгов понедельника американские фондовые индексы закрылись падением на 2-2,6%.

Участники торгов продолжают оценивать риски возникновения рецессии в период высокой инфляции и повышения ставок центробанков. Поэтому основное внимание инвесторов будет обращено на этой неделе на симпозиум в Джексон-Хоуле, где в том числе будет выступать председатель Федрезерва США Джером Пауэлл.

"Негативные настроения на Уолл-стрит проявляются также и в Азии, и несмотря на то, что вчерашнее понижение ставки по кредитам для первоклассных заемщиков в Китае может помочь немного смягчить потери, общий потенциал роста может по-прежнему быть ограниченным из-за возникающих рисков", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).