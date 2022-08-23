Стоимость золота стабилизировалась на отметке 1750 долларов за тройскую унцию во вторник
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром находится вблизи уровня в 1750 долларов за тройскую унцию после нескольких дней снижения, рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,3 доллара, или на 0,07%, до 1749,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4% — до 18,802 доллара за унцию.
Золото на фоне укрепления доллара непрерывно дешевело шесть торговых сессий подряд — с уровня выше 1800 долларов, потеряв за это время 3,7% стоимости.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее поднялся на 0,77%, превысив 109 пунктов в ходе торгов, а неделей ранее показатель находился ниже 106 пунктов. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.
Рынки продолжают ожидать сигналы от Федрезерва по монетарной политике. Глава регулятора Джером Пауэлл позднее на неделе выступит на экономической конференции в Джексон-Хоуле. По данным CME Group, 57,5% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837856407.html