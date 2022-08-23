МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром находится вблизи уровня в 1750 долларов за тройскую унцию после нескольких дней снижения, рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 8.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,3 доллара, или на 0,07%, до 1749,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,4% — до 18,802 доллара за унцию.

Золото на фоне укрепления доллара непрерывно дешевело шесть торговых сессий подряд — с уровня выше 1800 долларов, потеряв за это время 3,7% стоимости.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее поднялся на 0,77%, превысив 109 пунктов в ходе торгов, а неделей ранее показатель находился ниже 106 пунктов. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают ожидать сигналы от Федрезерва по монетарной политике. Глава регулятора Джером Пауэлл позднее на неделе выступит на экономической конференции в Джексон-Хоуле. По данным CME Group, 57,5% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото.