МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник утром, трейдеры ожидают данные о деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают снижения индекса деловой активности в еврозоне в августе

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару снижался до 0,9921 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9941 доллара, курс доллара к иене — до 137,25 иены со 137,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на символические 0,02%, до 109,02 пункта.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, согласно прогнозам аналитиков, снизился в августе до 49 пунктов с 49,9 пункта в июле. Данные будут опубликованы во вторник после открытия европейских рынков.

Евро продолжает торговаться к доллару на двадцатилетних минимумах. Инвесторы предпочитают отказываться от риска из-за опасений рецессии. С начала месяца евро подешевел к доллару уже почти на 3%.