МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань снизился против доллара США до минимума за два года, сообщило агентство Рейтер. Сильное давление на китайскую валюту оказывают смягчение условий финансирования Пекином и готовность ФРС продолжить повышать ставки. К концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года доллар

Аналитики ожидают дальнейшего ослабления юаня, хотя признаков его панических распродаж не наблюдается.

В начале континентальной сессии вторника пара доллар США/китайский юань продолжала расти и достигла максимума с сентября 2020 года 6,8552. На момент написания статьи пара торговалась по 6,8508.

С 15 августа, когда Народный банк Китая неожиданно понизил ключевые ставки, юань снизился против доллара почти на 2%. В понедельник центральный банк еще раз понизил стоимость кредитования, реагируя на давление на экономику со стороны докдаунов, кризиса на рынке недвижимости и замедления роста мировой экономики.

"Юань не получил передышки, несмотря на позитивную информацию" о мерах, принимаемых властями Китая для стабилизации экономики, сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

"С учетом неблестящих перспектив китайской экономики и укрепления доллара США в самое ближайшее время мы ожидаем ослабления юаня", — добавил он.

На прошлой неделе индекс доллара рос и впервые с начала августа достиг уровня 109.

Доллар поддерживают ожидания того, что в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл подтвердит склонность центрального банка к жесткой политике.

"Мы считаем, что юань будет оставаться под давлением, пока в Китае действует политика нулевой терпимости к Covid и продолжается кризис на рынке недвижимости, — написали аналитики Maybank клиентам. — Кроме того, напряженность отношений между Пекином и Вашингтоном перед саммитом G20, промежуточными выборами в США и съездом Коммунистической партии Китая создают для юаня риски".

Ожидается, что на запланированном на этот год съезде КПК Си Цзиньпин будет избран лидером на третий срок.

Панических распродаж юаня не наблюдается. Спрэд между курсами оффшорного и континентального юаня с мая сократился в три раза, а это означает, что иностранные инвесторы не сбрасывают китайскую валюту "оптом".