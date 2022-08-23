МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена сентябрьского фьючерса на природный газ в США во вторник подскочила выше 10 долларов за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ) — впервые с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

По состоянию на 10.28 мск сентябрьский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 1,93% — до 9,963 доллара за MMBtu, при этом минутами ранее показатель достигал 10,005 доллара, что соответствует примерно 357 долларам за тысячу кубометров. Значение выше 10 долларов стало рекордным с июля 2008 года.