МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Котировки цветных металлов во вторник в основном растут, сообщило агентство Рейтер. Энергетический кризис в Европе и Китае способствует сомнениям в устойчивости предложения, однако потенциал роста котировок ограничен из-за ослабления мировой экономики и повышения процентных ставок. FT: европейские металлургические заводы находятся под угрозой закрытия

Ряд регионов Китая в последнее время ввел ограничения потребления электроэнергии промышленными потребителями, чтобы обеспечить предложение для домохозяйств.

Из-за ограничений потребления электроэнергии производство цинка в Китае сократилось на 500 000 тонн в год, сообщили в CRU Group в пятницу.

Сентябрьские фьючерсы на цинк на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись с повышением на 1,8%, до 25 365 юаней (3698,49 доллара) за тонну.

Между тем в Европе производство металлов сокращается в связи с высокими расходами на энергоносители. На прошлой неделе бельгийская Nyrstar сообщила о приостановке производства на одном из крупнейших металлургических комбинатов Европы Budel в Нидерландах с 1 сентября. Компания также сократила производство на 50% на трех цинковых заводах.

Между тем, по словам трейдера на рынках цинка и свинца, краткосрочный оптимизм, наблюдающийся на фоне ограничений потребления электроэнергии в Китае, сойдет на нет, когда погода станет более прохладной.

"Рынок по-прежнему находится под влиянием со стороны слабых макроэкономических факторов, а опасения относительно рецессии и вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС усиливают понижательные риски", — добавил трейдер. Котировки цветных металлов выросли в Азии

Доллар в последние сессии получает поддержку, так как руководители ФРС сигнализировали о склонности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в преддверии конференции в Джексон-Хоул, которая состоится позже на этой неделе.

Рост доллара обычно оказывает давление на котировки сырьевых товаров, которые становятся более дорогими для держателей других валют.

На момент написания статьи фьючерсы на никель на Шанхайской фьючерсной бирже торговались с повышением на 0,7%, до 177 270 юаней за тонну. В понедельник котировки подскочили на 4,8%. Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News на прошлой неделе заявил, что рассматривает возможность введения налога на экспорт никеля в этом году.

Ранее власти Индонезии говорили о вероятности введения этого налога уже в 3-м квартале.

Около 07.48 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 1%, до 8103,50 доллара за тонну, алюминий подорожал на 0,8%, до 2408,5 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,6%, до 3518,50 доллара за тонну, а свинец снизился в цене на 0,2%, до 2010 долларов за тонну.