МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Компания "Полюс" установила ориентир ставки купона по биржевым облигациям с объемом выпуска не менее 3,5 миллиарда юаней на уровне не выше 4,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Акции Сбербанка показали рост выше трех процентов

Компания "Полюс" 23 августа собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии ПБО-02 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 30 августа.

Организаторы размещения — Газпромбанк, "Банк Дом.РФ", банк "Зенит", Московский кредитный банк, БК "Регион", Россельхозбанк, "Тинькофф банк", BCS Global Markets.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.