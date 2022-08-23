МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рубль стабилен и немного укрепляется к доллару и евро на фоне налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Паритет доллара и евро продлится еще несколько месяцев

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.17 мск снижался на 16 копеек, до 59,71 рубля, евро — на 36 копеек, до 59,12 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль в первой половине торгов показывал умеренную волатильность в парах с долларом и евро, меняя направление динамики. Американская валюта вновь предпринимала попытки уйти выше 60 рублей, однако вернулась под этот круглый уровень.

Евро к доллару снижается на форексе на порядка 0,2% и торгуется немного выше 0,99 доллара.

"Снижение курса евро относительно доллара США вызвано ухудшением экономических трендов в еврозоне. Рост ВВП еврозоны во втором квартале оказался ниже, чем предполагалось (на 0,6% в квартальном выражении). Экономический рост Германии ежеквартально был нулевым, а экономические показатели некоторых стран, таких как Польша (-2,3%), Латвия (-1,4%), Литва (-0,4%) и Португалия (-0,2%), сократились", — отмечает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Курс евро к доллару сохранился на минимуме 2002 года во вторник

"Помимо экономических проблем в еврозоне, в США регулятор активно повышает ставку ФРС, что привлекает "горячие" деньги в страну, тем самым укрепляя доллар США относительно других валют", — добавляет он.

Рынки продолжают оценивать заявления о готовности ОПЕК+ сдерживать волатильность рынка нефти. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.

На этом фоне стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent растет на 0,72% — до 97,17 доллара за баррель.

Рост цен на нефть и продолжающийся налоговый период выступают хорошим фактором поддержки российской валюты, резюмирует София Кирсанова из УК "Первая". Курс юаня к доллару снизился до минимума за два года

ПРОГНОЗЫ

Коныгин из "Синары" ожидает, что евро к доллару будет находится вблизи паритета в ближайшие месяцы. "Слабый курс евро приводит к укреплению рубля против этой валюты. Тем самым, мы ожидаем паритета пары рубль-доллар и рубль-евро", — добавляет он.

При текущих условиях рассчитывать на существенное укрепление курса американской валюты и курса европейской валюты не стоит, считает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По мнению Юрия Попова из SberCIB Investment Research, доллар во вторник останется около отметки в 60 рублей.

Фактор налогового периода и рост нефтяных цен не располагают к дальнейшему существенному ослаблению рубля, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".