МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго во вторник подскочили до самого высокого более чем за месяц уровня. Котировки выросли на 2,4% после публикации отчета Минсельхоза США, свидетельствующего об ухудшении состояния посевов в условиях жаркой и засушливой погоды в ключевых регионах Среднего Запада, сообщает агентство Рейтер.

Цены на пшеницу повысились на 1,7% после ралли в ходе двух предыдущих сессий, тогда как соя подорожала примерно на 1%.

"В центре внимания рынка находятся сообщения о ситуации на Среднем Западе, — сказал Тобин Гори из Commonwealth Bank of Australia. — В этом регионе состояние посевов, вероятно, наиболее плачевно, и поступающие данные преимущественно негативны".

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT около 10.50 по Гринвичу выросли на 2,4%, до 6,44 3/4 доллара за бушель.

Пшеница подорожала на 1,7%, до 8,01 1/2 доллара за бушель, а соя прибавила 0,9%, до 14,48 доллара.

Согласно представленным в понедельник данным Минсельхоза США, состояние посевов кукурузы и сои на прошлой неделе ухудшилось, тогда как аналитики ожидали, что оно останется без изменений.

Доля посевов кукурузы в США в "хорошем" или "отличном" состоянии на прошлой неделе составила 55% против 57% на предыдущей неделе. Доля посевов сои в "хорошем" или "отличном" состоянии на отчетной неделе была равна 57% по сравнению с 58% на предыдущей неделе.

"Изменение состояния посевов остается важным фактором, особенно учитывая более низкий потенциал урожая в США по сравнению с предыдущим годом", — говорится в аналитической записке Agritel.

Европейское мониторинговое агентство MARS в понедельник понизило прогноз урожайности яровых культур в регионе, пересмотрев в сторону существенного уменьшения прогноз урожайности кукурузы, подсолнечника и сои. В агентстве ожидают дальнейшего ухудшения состояния посевов в условиях засушливой и жаркой погоды.