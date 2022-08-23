МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник завершил торги уверенным подъемом — более чем на 1,4%, индекс Мосбиржи вырос четвертый день подряд, следует из данных торговой площадки. Акции Сбербанка показали рост выше трех процентов

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,43%, до 2260,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1190,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растёт на 11 копеек, до 59,98 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 59,58 рубля.