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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837866452.html
Российский рынок акций по итогам вторника вырос на 1,43%
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций во вторник завершил торги уверенным подъемом — более чем на 1,4%, индекс Мосбиржи вырос четвертый день подряд, следует из данных торговой площадки. Индекс... ПРАЙМ, 23.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник завершил торги уверенным подъемом — более чем на 1,4%, индекс Мосбиржи вырос четвертый день подряд, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,43%, до 2260,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1190,16 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растёт на 11 копеек, до 59,98 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 59,58 рубля.