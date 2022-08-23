Нью-Йоркская фондовая биржа завершила делистинг расписок МТС
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) исключила американские депозитарные расписки (ADR) МТС из котировального списка, таким образом завершив делистинг компании, следует из сообщения мобильного оператора.
"Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента (МТС — ред.), удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке… Наименование и место нахождения иностранного организатора торговли, исключившего ценные бумаги эмитента (депозитарные ценные бумаги) из списка ценных бумаг, Нью-Йоркская фондовая биржа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что биржа исключила депозитарные ценные бумаги МТС из котировального списка ещё 8 августа, а сама компания получила соответствующее уведомление 23 августа.
В России весной был принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.
В начале июня МТС направил в банк-депозитарий JP Morgan заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля. В соответствии с депозитарным договором JP Morgan должен был уведомить держателей ADR о прекращении программы. Месяц спустя компания уведомила банк-депозитарий о начале автоматической конвертации этих расписок в обыкновенные акции. Процесс автоматической конвертации ориентировочно займет около трёх недель, начиная с 16 августа.
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837867307.html