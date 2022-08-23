МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) исключила американские депозитарные расписки (ADR) МТС из котировального списка, таким образом завершив делистинг компании, следует из сообщения мобильного оператора. Президент МТС: компания рассмотрит возможность выхода на новые биржи

"Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента (МТС — ред.), удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке… Наименование и место нахождения иностранного организатора торговли, исключившего ценные бумаги эмитента (депозитарные ценные бумаги) из списка ценных бумаг, Нью-Йоркская фондовая биржа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что биржа исключила депозитарные ценные бумаги МТС из котировального списка ещё 8 августа, а сама компания получила соответствующее уведомление 23 августа.

В России весной был принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

В начале июня МТС направил в банк-депозитарий JP Morgan заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля. В соответствии с депозитарным договором JP Morgan должен был уведомить держателей ADR о прекращении программы. Месяц спустя компания уведомила банк-депозитарий о начале автоматической конвертации этих расписок в обыкновенные акции. Процесс автоматической конвертации ориентировочно займет около трёх недель, начиная с 16 августа.