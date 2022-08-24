МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на сохраняющихся рисках для глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет после роста на ожиданиях по добыче ОПЕК+ днем ранее

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,38%, до 3231,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,41% до 2173,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,53%, до 19205 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,27%, до 2441,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 6997,1 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,45%, до 28324,5 пункта.

Трейдеры в среду продолжают проявлять осторожность, оценивая перспективы мировой экономики. Последние данные указывают на повсеместное ухудшение экономической активности, что в совокупности с высокой инфляцией вызывает опасения.

"Мы не видели такого синхронизированного ухудшения (в экономике — ред.) в глобальном масштабе на протяжении многих десятилетий", — цитирует агентство Блумберг главу стратегии в Optimal Capital Advisors LLC Фрэнсис Стэйси (Frances Stacy).

Теперь рынки ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет на этой неделе. В частности, особое внимание будет обращено на выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, поскольку инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора.