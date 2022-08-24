Стоимость золота удерживается вблизи 1760 долларов за тройскую унцию на ожиданиях по ФРС США
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром находится чуть ниже отметки в 1760 долларов за тройскую унцию, трейдеры продолжают ожидать сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1759,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% — до 18,962 доллара за унцию.
Золото приостановило падение прошлой недели с более чем 1800 долларов и закрепилось на уровне 1750-1760 долларов в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Рынки ожидают получить от председателя регулятора подсказки по дальнейшей монетарной политике, а также оценку по экономической ситуации и прогнозам.
Старший экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хатциус (Jan Hatzius), слова которого цитирует агентство Блумберг, ожидает, что Пауэлл выскажется в пользу более медленного повышения ставки.
По данным CME Group, аналитики ожидают с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на заседании центробанка в сентябре. Повышение может стать пятым подряд на фоне высокой инфляции в США. Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.
https://1prime.ru/Financial_market/20220824/837869112.html