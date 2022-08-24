МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром находится чуть ниже отметки в 1760 долларов за тройскую унцию, трейдеры продолжают ожидать сигналы от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Биржи АТР в основном снижаются на опасениях за экономику

По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1759,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% — до 18,962 доллара за унцию.

Золото приостановило падение прошлой недели с более чем 1800 долларов и закрепилось на уровне 1750-1760 долларов в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Рынки ожидают получить от председателя регулятора подсказки по дальнейшей монетарной политике, а также оценку по экономической ситуации и прогнозам.

Старший экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хатциус (Jan Hatzius), слова которого цитирует агентство Блумберг, ожидает, что Пауэлл выскажется в пользу более медленного повышения ставки.

По данным CME Group, аналитики ожидают с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на заседании центробанка в сентябре. Повышение может стать пятым подряд на фоне высокой инфляции в США. Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.