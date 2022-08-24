МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро растет в среду утром, внимание инвесторов обращено к решениям Федеральной резервной системы (ФРС) США, о которых может стать известно в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. К концу квартала юань обгонит по оборотам евро, а к концу года доллар

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару снижался до 0,9958 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9967 доллара, курс доллара к иене — до 136,44 иены со 136,78 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,01%, до 108,63 пункта.

Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках конференции в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают, что он укажет на дальнейшие действия американского регулятора.

Кроме того, в четверг минторг США опубликует вторую оценку ВВП страны во втором квартале — аналитики прогнозируют, что американская экономика за этот период сократилась на 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение ВВП на 0,9%.