МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается, рынки по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг спроса на фоне ситуации с экономикой крупнейшего ее потребителя — Китая, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков.

Стоимость золота удерживается вблизи 1760 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,26% — до 3,675 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,16%, до 8 120 долларов, алюминия — на 1,4%, до 2 424 долларов, цинка — опустилась на 0,36%, до 3 484,5 доллара за тонну.

Фондовые индексы КНР опускаются на 1,4-2,4% в среду. Рынки по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг экономики Китая. Такие опасения вызывают последние экономические данные, а также продолжающаяся политика "нулевой терпимости" к коронавирусу в стране.