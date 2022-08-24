МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается, рынки по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг спроса на фоне ситуации с экономикой крупнейшего ее потребителя — Китая, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота удерживается вблизи 1760 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,26% — до 3,675 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,16%, до 8 120 долларов, алюминия — на 1,4%, до 2 424 долларов, цинка — опустилась на 0,36%, до 3 484,5 доллара за тонну.

Фондовые индексы КНР опускаются на 1,4-2,4% в среду. Рынки по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг экономики Китая. Такие опасения вызывают последние экономические данные, а также продолжающаяся политика "нулевой терпимости" к коронавирусу в стране.