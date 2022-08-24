МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Инвесторы, имеющие в своих портфелях депозитарные расписки компаний РФ, учитывающиеся в российских депозитариях, с 25 августа начнут автоматически получать акции пропорционально количеству расписок, если эмитент своевременно инициировал процесс автоконвертации, говорится в сообщении в Telegram-канале Московской биржи. "Новатэк" уведомил Райффайзенбанк об автоматической конвертации расписок

Автоматическая конвертация позволяет инвесторам получить акции вместо расписок, минуя иностранную учетную инфраструктуру. Она стартовала 15 августа, а эмитенты должны были уведомить депозитарии о ее запуске до 19 августа. В процессе конвертации все российские депозитарии, которые в настоящее время учитывают расписки, спишут их со счетов владельцев и зачислят вместо них акции российских эмитентов.

"Напоминаем, что, начиная с 25 августа инвесторы, имеющие в портфелях депозитарные расписки, в результате автоконвертации будут получать пропорциональное количество акций, если российский эмитент инициировал процесс в установленные сроки", — сообщила биржа.

Дата конвертации депозитарных расписок будет зависеть от даты составления списка депозитариев (не позднее 6-го рабочего дня). Даты составления списков и названия компаний, инициировавших процесс автоконвертации, размещены на сайте НРД в разделе "Сообщения клиентам", следует из сообщения.

Согласно предписанию ЦБ, на продажу акций, полученных при погашении депозитарных расписок, по счетам владельцев и доверительных управляющих действуют ограничения (не более 0,2-5% в день). Ограничения не распространяются на акции, зачисленные на счета резидентов при условии, если клиент являлся держателем депозитарных расписок до 1 марта 2022 года включительно.