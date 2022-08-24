МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" 25 августа с 10.00 мск будет проводить торги акциями только 499 международных компаний, участники рынка не смогут заключать сделки с Tesla из-за дробления ее акций, следует из сообщения торговой площадки. Акции Сбербанка показали рост выше трех процентов

Ранее торговая площадка сообщала, что с 24 августа увеличит количество ценных бумаг иностранных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10.00 мск, до 500 с 350.

"СПБ Биржа 25 августа будет проводить биржевые торги следующими ценными бумагами: с 8.00 мск — ценными бумагами 12 компаний с листингом в Гонконге; с 10.00 мск — ценными бумагами 499 международных компаний. Возможность заключения сделок с обыкновенными акциями компании Tesla, Inc. (TSLA) будет недоступна начиная с 25 августа до даты снятия ограничений (причина – осуществляемая процедура дробления номинала данных акций)", — говорится в сообщении.

Также с 10.00 мск "СПБ Биржа" начнет биржевые торги ценными бумагами 24 российских компаний, ценными бумагами TCS Group, Fix Price и "СПБ Биржи".

С 15.30 мск начнутся торги ценными бумагами еще более 1500 международных компаний, паями ИПИФ "Индустрии будущего" и ЗПИФ "Фонд первичных размещений".