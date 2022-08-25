МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на фоне ослабления доллара к основным мировым валютам, рынки ожидают выхода статистики по ВВП США и выступление главы Федрезерва в Джексон-Хоуле, следует из данных торгов. Золото в среду показывает восстановительный рост на ожиданиях от ФРС США

По состоянию на 7.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,1 доллара, или на 0,4%, до 1 768,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,11% — до 19,117 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 108,38 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями недели остаются статистика по ВВП США, которая выйдет позднее в четверг, и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле в пятницу.

Аналитики полагают, что оценка по снижению ВВП США во втором квартале будет улучшена до 0,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала сокращение ВВП на 0,9%, а в первом квартале экономика сократилась на 1,6% в пересчете на год.

От Пауэлла рынки при этом ожидают сигналов о дальнейшей политике регулятора по ставке, что может отразиться на долларе, к которому чувствительно золото.