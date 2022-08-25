МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене коррекционно снижается в четверг утром, трейдеры находятся в ожидании данных по ВВП США и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. ВЭБ перешел на работу исключительно в рублях и валютах дружественных стран

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару рос до 1,0001 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9965 доллара, курс доллара к иене снижался до 136,62 иены со 137,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,4%, до 108,24 пункта.

Опасения инвесторов за экономику и "ястребиные" ожидания по решению ФРС США вызвали ралли доллара. Так, евро к американской валюте вновь достиг двадцатилетних минимумов, а с начала месяца подешевел на 2%. Курс иены к доллару с начала августа упал на 2,6%.

Перед открытием торгов в США в четверг минторг страны опубликует промежуточную оценку ВВП страны — аналитики прогнозируют, что американская экономика в прошлом квартале сократилась на 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение на 0,9%.

Трейдеры также находятся в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле, рассчитывая, что он даст сигнал о курсе монетарной политики Федрезерва.