МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В четверг китайский юань восстановился против доллара США от двухлетнего минимума, после того как Народный банк Китая установил более высокий, чем ожидалось, срединный курс национальной валюты, сообщило агентство Reuters. Китай усилит бюджетную и денежно-кредитную поддержку экономики

По словам участников рынка, это можно расценивать как сигнал о том, что обеспокоенность властей ослаблением юаня усилилась. С начала августа китайская валюта упала против доллара США на 1,6%

Пред началом сессии центральный банк установил срединный курс юаня против доллара США на минимальном с 31 августа 2020 года уровне 6,8536 юаня за доллар, что на 0,22% ниже срединного курса среды, составлявшего 6,8388.

Вместе с тем, по словам аналитиков и трейдеров, они ожидали, что срединный курс юаня будет еще ниже. По оценке опрошенных Reuters аналитиков, он должен был составить 6,8646.

"Срединный курс не оправдал ожиданий, и я думаю, что центральный банк твердо решил защищать свою валюту", — сказал трейдер одного из китайских банков.

На континентальном рынке пара доллар/юань отступила от достигнутого среду двухлетнего максимума 6,8704 и на момент написания статьи торговалась по 6,8522. Против оффшорного юаня доллар опустился до 6,8588.

По словам некоторых трейдеров, установив более высокий, чем ожидалось, срединный курс юаня, центральный банк пытался упредить ослабление юаня перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоул, на котором, как ожидается, Джером Пауэлл подаст сигналы о склонности к агрессивному ужесточению политики. Китай заявил о готовности расширять масштабы и качество торговли с Россией

Замедление роста китайской экономики оказывает давление на юань, а доллар торгуется при поддержке ожиданий агрессивного повышения ставок ФРС. В последнее время юань быстро снижался, и некоторые участники рынка подумали, что Пекин может смириться с его дальнейшим ослаблением, чтобы поддержать экспорт.

"Высокий срединный курс будет способствовать отказу от мнения, согласно которому власти решили поддерживать рост экономики за счет слабости юаня", — полагают в OCBC Bank.

Экономист NatWest Пэйцянь Лю также считает, что ослабление юаня в последнее время происходило за счет рыночных сил.

"Мы не наблюдаем свидетельств девальвации с целью повышения конкурентоспособности, — сказала она. — Ослабление валюты поддерживает лишь небольшую долю китайского экспорта в стоимостном выражении".

По ее прогнозу, пара доллар/юань будет торговаться в диапазоне 6,75-6,95, а в ближайшие месяцы может испытать на прочность психологически важный уровень 7.

В среду источники сообщили Reuters, что сотрудники регулятора валютного рынка Китая звонили в несколько банков и предупредили их о недопустимости агрессивных продаж юаня.