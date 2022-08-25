МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль выросла, продемонстрировав месячное увеличение впервые с прошлого сентября — на 0,3 процентного пункта и составила 17,9% по состоянию на 1 августа, следует из материалов Банка России. Центробанк увеличил число запросов на блокировку телефонов мошенников

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились за месяц на 0,94% — до 2,741 триллиона рублей. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату снизился до 15,301 триллиона рублей с 15,693 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июля также составила максимальный уровень с января текущего года, когда она была на уровне 19,1%. По итогам февраля она уже опустилась до 17,8%.