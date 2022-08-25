МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в сентябре возобновить вечернюю сессию на рынке акций, будут торговаться самые ликвидные инструменты, сказал журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин. Российский рынок акций умеренно слабеет в ходе торгов четверга

"По рынку акций мы планируем в ближайшее время возобновление торгов в ходе вечерней торговой сессии. У нас уже торгует вечером срочный рынок, мы видим, что этот опыт достаточно позитивен — участники поддерживают инициативу по возврату вечерней торговой сессии. Поэтому в ближайшее время на рынке акций этот шаг будет сделан", — сказал Блохин.

"Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре. Схема торгов будет такая же, как раньше: торговаться будут самые ликвидные инструменты — в первую очередь акции из индекса Мосбиржи", — добавил он.

На текущий момент торги на рынке акций проходят с 10.00 мск до 18.50 мск, а с 9.50 до 10.00 проводится аукцион открытия. До обвала, вызванного началом Россией специальной военной операции на Украине, помимо этой основной сессии проводились также утренняя торговая сессия (с 6.50 до 9.50 мск) и вечерняя (с 19.00 до 23.50). При этом официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX) определялось во время основной сессии, а в информационных целях в течение всего торгового дня также рассчитывался индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).

По словам Блохина, эта практика с возобновлением вечерней сессии продолжится.