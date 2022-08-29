МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник растёт в рамках коррекции после утреннего снижения, инвесторы продолжают оценивать информацию о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США после речи председателя Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Евро дорожает к доллару после двух недель снижения подряд

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,6 доллара, или на 0,21%, до 1 753,40 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,52% — до 18,648 доллара за унцию. При этом утром золото дешевело на 0,89%, серебро — на 2,1%.

В прошлую пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоул председатель Федрезерва США подтвердил, что главной целью американского регулятора является стабилизация цен и возвращение инфляции к целевому показателю в 2% (в июле инфляция составила 8,5%). Глава ФРС подчеркнул, что для достижения поставленной цели возможно использование жестких монетарных методов, таких как сохранение высокой ставки рефинансирования. Высокая ставка, в свою очередь, укрепляет курс доллара, к которому чувствительно золото.

"Цены на золото продолжают колебаться, в основном следуя за долларом, поскольку инвесторы "переваривают" ястребиные заявления из Джексон-Хоул ", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя (Ed Moya).