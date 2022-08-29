МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ проведет мониторинг имплементации брокерами рекомендаций воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг, следует из разъяснений регулятора на соответствующий запрос РИА Новости. Компания ITI Capital закроет некоторым инвесторам покупку иностранных бумаг

Банк России 20 июля рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов. ЦБ объяснял, что из-за введения ограничений иностранными государствами владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками.

Информационные письма Банка России не являются нормативными актами, они отражают позицию регулятора по вопросам, входящим в его компетенцию, и носят разъяснительный или рекомендательный характер, пояснили в Центробанке.

"Мы с пониманием относимся к тому, что брокерам нужно время, чтобы внести изменения в их торговую инфраструктуру. Однако сроки имплементации рекомендаций не должны выходить за разумные. Мы планируем провести мониторинг, его итоги учтем при определении наших дальнейших шагов", — говорится в ответе финансового регулятора.