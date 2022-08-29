МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Федеральная резервная система не перестанет вести "жесткую" коммуникацию с рынками, пока не будет достигнуто значительного прогресса в замедлении инфляции, и это будет способствовать сохранению волатильности до середины 2023 года, сказал в понедельник Марк Хефеле, директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management. Главный экономист ЕЦБ назвал оптимальный темп повышения ставок

Хефеле считает, что S&P 500 завершит год на отметке 3 900 пунктов, а к следующему лету поднимется до около 4 200 при нынешнем уровне 4 057 пунктов.

В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что ФРС будет повышать ставки до необходимого уровня, чтобы ограничить рост, и он будет поддерживать их на этих уровнях в течение определенного времени, чтобы понизить инфляцию, которая оказалась в несколько раз выше целевого уровня ФРС, составляющего 2%.

Хефеле полагает, что в этом году ФРС поднимет ставки еще на 100 базисных пунктов, но не ожидает серьезной рецессии в США.

"Мы думаем, что инфляция начнет замедляться", — сказал он.

Рынок фьючерсов на ставки по федеральным фондам оценивает в 73% вероятность того, что ФРС в сентябре поднимет ставки на 75 базисных пунктов. По оценкам рынка, пика ставки достигнут на уровне 3,75%-4,0%.