МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Китай усилит бюджетную и денежно-кредитную поддержку экономики

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,57%, до 3222,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 2134,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,84%, до 19855 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,7%, до 7014,8 пункта, Японский Nikkei 225 — на 1,22%, до 28218 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,94%, до 2449,04 пункта.

Во вторник утром инвесторы в Азии сосредоточены на ряде факторов. С одной стороны, пессимизму на рынках способствует динамика американских бирж, опустившихся на заявлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор будет сохранять ставки на высоком уровне для снижения инфляции до целевой отметки в 2%.

"Рынки все еще переваривают жесткое заявление Джерома Пауэлла о сдерживании инфляции", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).

С другой стороны, оптимизму способствует рост американских фьючерсов. Так, фьючерсы Уолл-стрит растут в диапазоне 0,3-0,4%. Также инвесторы реагируют на статистику из Японии. Безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле осталась на июньской отметке в 2,6%, как и прогнозировали аналитики.