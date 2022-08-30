МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром несколько опускается, находясь ниже 1750 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке, следует из данных торгов. Замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов

По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,9 доллара, или на 0,17%, до 1 746,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,68% — до 18,43 доллара за унцию.

Одним из главных факторов для золота остается политика Федрезерва по ставке. На прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл подтвердил намерение какое-то время использовать высокие ставки как инструмент борьбы с инфляцией.

"Ястребиные" сигналы ФРС традиционно поддерживают доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте. На этом фоне днем ранее индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся до 109,48 пункта, что является самым высоким уровнем с сентября 2002 года.

"Рынки в целом довольно сильно отреагировали на комментарии Пауэлла и других руководителей ЦБ, которые присутствовали в Джексон-Хоуле. Сигналы об ужесточении предполагают, что доллар США останется относительно сильным", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела институциональных рынков ABC Refinery в Сиднее Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell). По мнению эксперта, некоторое техническое сопротивление наблюдается на уровне 1740 долларов за унцию.

Федрезерв начал повышать ключевую ставку в марте, после четырех повышений показатель находится на уровне 2,25-2,5% годовых. Золото дешевеет пять месяцев подряд, с апреля, за это время драгоценный металл подешевел более чем на 10%, примерно с 1950 долларов. Индекс доллара в то же время за пять месяцев поднялся на 10%, с 98,3 пункта.