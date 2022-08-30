МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) отменила допуск глобальных депозитарных расписок (ГДР) "Магнита" к торгам на основном рынке, сообщает ритейлер. Нью-Йоркская биржа завершила делистинг расписок МТС

"ПАО "Магнит", один из ведущих российских ритейлеров в дополнение к сообщению, опубликованному компанией 13 июля 2022 года, сообщает, что ранее сегодня: Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отменило листинг глобальных депозитарных расписок… и Лондонская фондовая биржа отменила допуск ГДР к торгам на основном рынке", — говорится в сообщении.

Также 26 августа в силу вступило прекращение депозитарного соглашения, заключенного ритейлером с JP Morgan Chase Bank, N.A., на основании которого были выпущены ГДР, уточняется в материалах компании.

Ранее правкомиссия РФ отказала компании в сохранении листинга за рубежом. Держатели депозитарных расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции "Магнита".

В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах РФ. Основной акционер — инвесткомпания Marathon Group, которой принадлежит 29,2%, еще 66,8% находятся в свободном обращении.