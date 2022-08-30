2022-08-30T13:57:43+03:00
2022-08-30T13:57:43+03:00
2022-08-30T13:57:43+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220830/837934063.html
Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании макростатистики
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник заметно растут в преддверии выхода макроэкономических данных, следует из данных торгов. По состоянию на 13.48 мск... ПРАЙМ, 30.08.2022
акции, рынки, облигации, новости, биржи сша, индекс dow jones, индекс nasdaq, s&p 500
https://1prime.ru/images/83279/24/832792458.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/24/832792458.jpg
https://1prime.ru/images/83279/24/832792457.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/24/832792457.jpg
https://1prime.ru/images/83279/24/832792456.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/24/832792456.jpg
https://1prime.ru/experts/20220830/837928765.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Уолл стрит
© fotolia.com/ rabbit75_fot
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник заметно растут в преддверии выхода макроэкономических данных, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,71%, до 32303 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 12639,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,86%, до 4065,75 пункта.
Во вторник инвесторы находятся в ожидании статданных. Аналитики полагают, что доверие потребителей к экономике США выросло до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта.
Кроме того, затем ожидается публикация данных рынка труда в США. Аналитики ожидают, что что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 3,5%.