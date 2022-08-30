МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник заметно растут в преддверии выхода макроэкономических данных, следует из данных торгов. Замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов

По состоянию на 13.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,71%, до 32303 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 12639,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,86%, до 4065,75 пункта.

Во вторник инвесторы находятся в ожидании статданных. Аналитики полагают, что доверие потребителей к экономике США выросло до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта.

Кроме того, затем ожидается публикация данных рынка труда в США. Аналитики ожидают, что что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 3,5%.