МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро поднимается в среду утром, рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Экономист спрогнозировала курс доллара в сентябре

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару растёт до 1,0039 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0012 доллара; курс доллара к иене снижается до 138,43 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 108,57 пункта.

Очередное заседание ЕЦБ запланировано на 8 сентября, и по его итогу регулятор может вновь повысить учётную ставку.

Центробанк уже увеличил ставку в июле — сразу до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. Глава регулятора Кристин Лагард отметила, что такое решение ЕЦБ связано с новой оценкой инфляционных рисков.

Так, аналитики прогнозируют новое побитие рекорда по инфляции в еврозоне — на уровне 9% после 8,9% месяцем ранее.

Эксперты также ожидают роста безработицы в Германии до 5,5% с 5,4% в июле. А в США будет опубликована статистика аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) об изменении числа рабочих мест в частных компаниях страны, что также может повлиять на курс доллара к евро. Последние данные, опубликованные компанией в июне, отражали рост числа рабочих мест за май (на 128 тысяч).