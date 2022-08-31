МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром стабильна на отметке в 1735 долларов за тройскую унцию после падения днем ранее, когда сильная статистика по США поддержала ожидания вокруг повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, следует из данных торгов. Курс евро снова укрепляется к доллару

По состоянию на 8.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35 доллара, или на 0,02%, до 1 736,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,45% — до 18,24 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 0,8%, с начала месяца — на 2,4%, стоимость драгоценного металла падает пятый месяц подряд.

Опубликованная во вторник макростатистика по США оказалась сильнее ожиданий рынков. Так, индекс доверия потребителей в США в августе повысился до 103,2 пункта при прогнозе в 97,7 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTs) в июле достигло 11,239 миллиона при прогнозе в 10,475 миллиона.

Такие данные поддержали ожидания по поводу повышения ставки Федрезервом на заседании в сентябре. В результате, по данным CME Group, 70,5% аналитиков ожидают, что она будет повышена вновь на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Золото чувствительно к ожиданиям вокруг политики ФРС США по ставке, поскольку решения регулятора влияют на курс доллара, что отражается и на стоимости драгоценного металла.